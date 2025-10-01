  • 24 октября 202524.10.2025пятница
90 домовладений Ишимского округа смогут подключиться к новому газопроводу

Экономика, 12:14 24 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Газопровод протяженностью 6,4 км построили специалисты "Газпром газораспределение Север" в д. Быкова Ишимского муниципального округа. Подключиться к нему смогут жители 90 домовладений. Первые 10 договоров в уже заключены, сообщил глава округа Сергей Ломовцев в своих соцсетях.

Представители местной администрации вместе с газовиками подробно проинформировали селян о возможности подачи заявок на участие в президентской программе догазификации и действующих в регионе субсидиях. Подача газа будет выполнятся по мере готовности потребителей.

Отметим, что за минувшие шесть лет доступ к голубому топливу в Тюменской области получили более 18,5 тыс. домовладений. В рамках программы газификации до 2029 года планируется построить более 2,5 тыс. км сетей, чтобы газифицировать дома еще 21 тыс. семей.

# газификация , Ишимский округ , Сергей Ломовцев

