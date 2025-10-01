В Ембаево почтили память Героя России Тимура Мухутдинова

| Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Воспитанники военно-патриотического клуба "Барс" передали флаг отряда в музей школы в селе Ембаево Тюменского района, где учился Герой России сотрудник СОБР, майор милиции Тимур Мухутдинов. Памятные мероприятия в Ембаево прошли в день 15-летия его гибели, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.

"Майор милиции Тимур Мухутдинов погиб 23 октября 2010 года во время служебной командировки на территории Северного Кавказа", - отмечено в сообщении.

Традиционно у стен родной школы героя состоялся митинг с участием начальника территориального управления Росгвардии полковника полиции Андрея Борисова, командования спецподразделения, боевых товарищей Тимура Мухутдинова, представителей органов власти, военно-патриотических организаций, педагоги и учащиеся школы.

Полковник полиции Андрей Борисов поблагодарил всех за сохранение памяти об офицере СОБР. Своими воспоминаниями о совместных годах службы поделились сослуживцы майора милиции. Об увлечении Тимура альпинизмом рассказал председатель Совета военно-патриотического клуба "Барс" Андрей Антонов. Сегодня на базе организации действует сводный альпинистский отряд, который с февраля 2012 года гордо носит имя Тимура Мухутдинова.

Воспитанники "Барса" передали флаг отряда в музей школы, где уже хранятся личные фотографии и вещи мужественного жителя села, который является примером для учащихся.

После сотрудники и ветераны спецподразделения проехали по улице села Ембаево имени Тимура Мухутдинова, побывали у дома, где он жил, и на стене которого расположена мемориальная доска. Они также посетили место захоронения боевого товарища, возложили красные гвоздики и вспомнили совместные командировки и служебные будни.

Тимур Мухутдинов родился 26 января 1975 года в селе Ембаево. В органах правопорядка - с июля 1995 года. С 4 октября 2010 года майор милиции Тимур Мухутдинов находился в очередной служебной командировке в Республике Дагестан. 23 октября, выполняя задачу на контрольно-пропускном пункте, он первым заметил приближавшийся к КПП на большой скорости УАЗ с тонированными стеклами и без государственных регистрационных номеров. Не теряя ни секунды, Мухутдинов открыл огонь по несущейся прямо на него автомашине. Террорист-смертник, получив ранения, врезался в бронированный "Урал", стоящий возле КПП. В следующее мгновение прогремел взрыв, в результате которого майор милиции получил множественные ранения, несовместимые с жизнью.

Своим героическим поступком Тимур Мухутдинов спас жизнь десяткам своих сослуживцев и жителям соседнего с пунктом временной дислокации отряда селения.

Указом президента Российской Федерации от 23 декабря 2011 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга на территории Северо-Кавказского региона, в условиях, сопряженных с риском для жизни, майору милиции Мухутдинову Тимуру Мухаметсабаровичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).