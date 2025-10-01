Последние выходные октября будут в Тюмени сухими и облачными

Облачная и слабоветреная погода установится на юге Тюменской области 25 и 26 октября. Осадков в эти дни не ожидается, сообщает центр "Фобос".

В субботу дневная температура составит плюс 5-6 градусов, в южных округах - до плюс 7. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 3. Ветер слабый - не более 3 м/с.

На следующий день будет чаще выглядывать солнце. Максимальная дневная температура воздуха - плюс 7 градусов, ночью - плюс 2-3. Атмосферное давление чуть повышено, ветер по-прежнему слабый - не более 3-4 м/с.

На Руси в эти дни примечали: если горизонт кажется слишком близким, жди ясной погоды. На это же указывала большая разница между дневной и ночной температурой. Если подул холодный прерывистый ветер, - в ближайшие дни придут затяжные дожди. Особенно внимательно наблюдали за домашними животными: кот тщательно умывается — к перемене погоды и дождю.

Евгения Шевцова