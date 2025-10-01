Губернатор Тюменской области назвал ключевые задачи развития технологий ИИ в регионе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Создание инфраструктуры для внедрения технологий искусственного интеллекта — один из вызовов для развития направления в регионе. Оно подразумевает строительство центров обработки данных и больших мощностей.

Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор на панельной дискуссии "Тренды развития искусственного интеллекта в России" XVIII форума "Инфотех" в Тюменском технопарке 24 октября.

"Второй вызов – это подготовка кадров. Не только тех специалистов, которые займутся внедрением решений, но и в самом широком смысле пользователей. Мы все должны уметь ими пользоваться. Доверять и не бояться это делать", - подчеркнул глава региона.

В числе сфер, где у Тюменской области есть успешный опыт использования решений, основанных на искусственном интеллекте, он обозначил здравоохранение. Оцифровка медицинских карточек пациентов позволила прогнозировать риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и других патологий.

"Еще одно направление, в котором правительство региона видит большой ресурс для развития искусственного интеллекта, – образование. Появился "Цифровой репетитор", когда каждому учащемуся, исходя из его уровня знаний, искусственный интеллект формирует упражнения и задания. Лайфхак для родителей – можно настроить "Алису" и через голосового помощника узнавать расписание занятий ребенка, его оценки. Система работает с августа", - поделился Александр Моор.

Губернатор также отметил, что в системе безопасности значительные результаты достигнуты с внедрением видеоаналитики. Она позволяет обнаруживать и задерживать преступников, которые находятся в федеральном розыске.

Большой блок реализованных решений в регионе касается управления транспортом, анализа состоянии дорожно-уличной сети. А в сфере взаимодействия с жителями - в центре телефонного обслуживания 66 % звонков обрабатывает искусственный интеллект, без переключения на оператора.

Ранее на форуме "Инфотех" заместитель председателя правительства Российской Федерации, руководитель аппарата правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко отметил достижения региона во внедрении технологий искусственного интеллекта.

Оксана Корнеенкова