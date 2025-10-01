  • 24 октября 202524.10.2025пятница
Победителей литературного конкурса #ТвояТюмения наградили в Менделеевке

Общество, 18:22 24 октября 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Победителей детского конкурса #ТвояТюмения наградили в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева 24 октября. Произведения лучших авторов вошли в литературный сборник.

Конкурс #ТвояТюмения проводился среди жителей региона 10–14 лет и 15–17 лет по двум направлениям. Направление "Медиатворчество" включало номинации "Комикс", "Аудио- и видеоподкаст", "Книжная иллюстрация". В направлении "Литературное творчество" принимались работы в номинациях "Сказка", "Произведения малой формы", "Поэзия", "Наследие Героев".

"С каждым годом количество участников растет. Это говорит о том, что конкурс, который проходит в Тюменской области уже четвертый раз, нашел отклик в каждом муниципальном образовании региона", — отметила директор Тюменской областной научной библиотеки Ольга Адамович.

В номинации "Наследие Героев" оценивались произведения малых форм, объединенные темой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые раскрывают вклад Тюменской области в Победу.

# конкурсы , литература

