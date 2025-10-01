АО "Транснефть – Сибирь" подвело итоги за 9 месяцев в сфере охраны труда

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

АО "Транснефть – Сибирь" (дочерняя организация ПАО "Транснефть") подвело итоги реализации мероприятий в области охраны труда за 9 месяцев 2025 года.

Основным приоритетом деятельности компании является охрана жизни и здоровья сотрудников в процессе трудовой деятельности. Предприятие постоянно следит за обеспечением безопасных условий работы. Предпринимаются меры по укомплектованию подразделений специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

С начала года более 4 тыс. человек прошли профилактическую вакцинацию против клещевого энцефалита. Приобретено свыше 2 тыс. комплектов медицинских аптечек. Ведется контроль соблюдения санитарных норм и правил. Производственные объекты обеспечены предупреждающими знаками, табличками и плакатами по безопасности труда.

Для соблюдения на предприятии требований и правил безопасности проводится обучение персонала – с начала года около 4 тыс. работников повысили квалификацию по направлению охраны труда.

Кроме того, реализуются мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах АО "Транснефть – Сибирь".

Елена Григорьева