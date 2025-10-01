Тюменских муниципальных служащих приглашают принять участие в премии "Служение"

| Фото: пресс-служба ВАРМСУ | Фото: пресс-служба ВАРМСУ

С 22 октября по всей стране открыт прием заявок на III Всероссийскую муниципальную премию "Служение". Тюменской области уже есть чем гордиться – в прошлый раз на премии регион представляла Елена Андрощук, начальник отдела администрации города Тюмени, вошедшая в число победителей с проектом по развитию института наставничества. Её успех доказывает – тюменские специалисты могут стать примером для всей страны.

Премия, учрежденная президентом России Владимиром Путиным, ищет героев муниципалитетов. Это возможность для педагогов, врачей, работников коммунального хозяйства, культуры – всех, кто ежедневно решает важные вопросы жителей – получить федеральное признание. Премия организована ВАРМСУ при поддержке Администрации президента РФ.

На заседании наблюдательного совета 22 октября, где утвердили расширенный список номинаций, заместитель начальника Управления Президента по внутренней политике Евгений Грачев озвучил, что премия позволяет отметить ежедневный труд всех работников местного самоуправления.

Участники могут представить проекты в 10 категориях:

– "Мужество и героизм на благо служения Родине";

– "Благополучие семьи – приоритет государства";

– "Развитие территории – благополучие жителей";

– "Укрепляем партнёрство – расширяем возможности";

– "Инициатива каждого – общий успех";

– "Великое наследие для будущих поколений";

– "Диалог с населением – открытость власти";

– "Молодой современный управленец на службе страны";

– "С передовой СВО в муниципалитет" (новая);

– "Профессиональные кадры – будущее муниципалитета" (новая).

Ирина Гусева, сопредседатель ВАРМСУ, подчеркивает: "Всероссийская муниципальная премия "Служение" – это возможность на федеральном уровне выразить благодарность тем, кто служит своей малой Родине и людям. Это жители больших и малых городов, сельских поселений, деревень, которые преданы делу, несут ответственность за тех, кто рядом, и готовы служить ради общего блага".

Среди лауреатов прошлых лет – разные истории успеха. Глава поселения из Кировской области Ольга Нестерова, воспитывающая 16 детей, создала модель социальной поддержки семей. Александр Бокк с Алтая развивает движение ответственного отцовства. А Марина Сотникова из Тулы доказала, что силами местных жителей можно превратить пустырь в современное пространство для отдыха.

Прием заявок продлится до 21 ноября 2025 года на сайте премияслужение.рф. После экспертного отбора лучшие проекты определит народное голосование на портале госуслуг. Торжественная церемония награждения состоится в апреле 2026 года в рамках форума "Малая Родина – сила России".