В Тюменской области газифицировали деревню Быкова

Общество, 20:02 24 октября 2025

пресс-служба ООО «Газпром Межрегионгаз Север» | Фото: пресс-служба ООО «Газпром Межрегионгаз Север»

Специалисты "Газпром газораспределение Север" построили газопровод протяженностью 6,4 км для газификации д. Быкова Ишимского округа. Для надежного газоснабжения потребителей установлен пункт редуцирования газа, сообщает пресс-служба компании.

В населенном пункте создана техническая возможность подключения к сетям газораспределения 90 домовладений. Заключены первые 10 договоров на газификацию.

Газовики совместно с представителями администрации проинформировали жителей о возможности подачи заявок на участие в президентской программе догазификации и действующих в регионе субсидиях на газификацию домовладений.

"Подача газа будет выполняться по мере готовности потребителей", – отметил директор Восточного треста АО "Газпром газораспределение Север" Наталья Гультяева.

﻿
