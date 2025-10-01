В Тюменской области газифицировали деревню Быкова
Специалисты "Газпром газораспределение Север" построили газопровод протяженностью 6,4 км для газификации д. Быкова Ишимского округа. Для надежного газоснабжения потребителей установлен пункт редуцирования газа, сообщает пресс-служба компании.
В населенном пункте создана техническая возможность подключения к сетям газораспределения 90 домовладений. Заключены первые 10 договоров на газификацию.
Газовики совместно с представителями администрации проинформировали жителей о возможности подачи заявок на участие в президентской программе догазификации и действующих в регионе субсидиях на газификацию домовладений.
"Подача газа будет выполняться по мере готовности потребителей", – отметил директор Восточного треста АО "Газпром газораспределение Север" Наталья Гультяева.