В Тюменской области цена на мощные подержанные автомобили вырастет на 30 %

Общество, 14:31 25 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 20-30 % вырастут цены на мощные подержанные автомобили в Тюменской области. Это связано с ростом ставок для автомобилей мощностью свыше 160 лошадиных сил.

Раньше можно было импортировать иномарки с уплатой утильсбора в 5-6 тыс. рублей, то теперь за автомобили от 160 л.с. придется платить от 1,2 до 2 млн рублей. Ввоз электрокаров и гибридов, которые почти все имеют мощность выше 160 л.с., может сократиться на 70-80%.

"После введения новых правил мы увидим резкую сегментацию рынка. В нише автомобилей до 160 лошадиных сил серьезных потрясений не ожидается. Однако сегмент мощных иномарок, гибридов и электрокаров ждет настоящий шок - утильсбор в 1 или 2 миллиона рублей делает частный импорт экономически нецелесообразным. Особенно сильно это ударит по среднему классу населения, который рассматривал подержанные премиальные модели как альтернативу покупке новых автомобилей по дилерским ценам", - рассказал представитель японской экспортной компании HSS на территории РФ Никита Колесников.

Как сообщает "Тюменская область сегодня", рынок адаптируется. Уже сейчас видны активные переговоры китайских производителей об организации сборочных производств на площадках Sollers и других предприятий. В перспективе трех лет это может стабилизировать предложение в премиальном сегменте.

