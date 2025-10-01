  • 25 октября 202525.10.2025суббота
Тюменские автоинспекторы на осенних каникулах поговорят со школьникам о ПДД

Общество, 15:47 25 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Профилактическую работу со школьниками проведут тюменские госавтоинспекторы в областной столице во время осенних каникул, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Вместе с полицейскими будут работать волонтеры и юные инспекторы движения. Мероприятия пройдут у пешеходных переходов, в торгово-развлекательных центрах, в местах расположения детских учреждений.

"В дни школьных каникул дети будут больше времени проводить на улице, тем более погода в этом году это позволяет. Я призываю родителей проконтролировать проведение свободного времени детьми и их участие в дорожном движении в качестве пешеходов, велосипедистов или самокатчиков", - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Отметим, второй год подряд в нашем регионе снижается число ДТП с участием детей-пешеходов, в этом году произошло 107 дорожных аварий с детьми-пешеходами, 108 детей получили ранения.

# Госавтоинспекция Тюменской области

