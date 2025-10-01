  • 25 октября 202525.10.2025суббота
В Тобольске привели в порядок памятники участников Великой Отечественной войны

Общество, 16:35 25 октября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Санитарную очистку 15 захоронений ветеранов Великой Отечественной войны провели тобольские добровольцы в рамках проекта "Мы будем помнить". Всего к проекту присоединилось 100 человек.

Также для участников проекта прошёл цикл лекций о героях-земляках. Всего состоялось 10 занятий, на которых слушателям рассказали о боевых подвигах и судьбах 12 тоболяков, сообщает КП-Тюмень.

"Для нас было крайне важно не просто рассказать молодёжи о героях-земляках, но и дать им возможность прикоснуться к истории своими руками. Этот проект — наш общий вклад в то, чтобы ни одно имя не было забыто, а память о Великой Победе жила в сердцах новых поколений", — рассказала руководитель проекта Татьяна Белкина.

После лекций организаторы устроили викторины. Самые внимательные участники получили сладкие призы.

