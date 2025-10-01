Тюменский учитель стала призером всероссийской олимпиады
Учитель средней школы №15 Тюмени, куратор психолого-педагогического класса Елена Булычева стала лауреатом 2 степени Всероссийской олимпиады "Педагог — это призвание", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Полуфинал состязания прошел в Москве. В первом туре 29 участников защищали практики работы с психолого-педагогическим классом, а 9 финалистов приняли участие в публичной дискуссии с представителями Российской академии образования.