Ялуторовские врачи провели сотое успешное стентирование сердца

Общество, 17:34 26 октября 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Сотое успешное стентирование сердца провели врачи регионального сосудистого центра на базе Областной больницы №23 в Ялуторовске с июня 2025 г. Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Юбилейным" пациентом стал 70-летний мужчина. Его доставила бригада скорой помощи с острым инфарктом миокарда и нарушением сердечного ритма.

"Благодаря слаженной и отточенной работе кардиокоманды у данного пациента восстановлен правильный сердечный ритм, значительное улучшилось общее состояние, исчезла отдышка", - отметил заведующий региональным сосудистым центром Областной больницы №23 Роман Макаров.

За жизнь пациента боролась команда высококвалифицированных специалистов: кардиолог приёмного отделения Роман Меркушов, лечащий кардиолог Мария Засорина, оперирующий врач отделения рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения Виктор Быханов.

