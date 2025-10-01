  • 27 октября 202527.10.2025понедельник
  • USD80,9713
    EUR94,0820
  • В Тюмени 9..11 С 3 м/с ветер юго-западный

Тренировка в полевых условиях прошла для сотрудников тюменского ОМОНа

Общество, 18:34 27 октября 2025

Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области | Фото: Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области

Комплексную тренировку в полевых условиях провели сотрудники ОМОН "Вепрь" управления Росгвардии по Тюменской области. Они отработали навыки ведения боя в условиях, максимально приближенных к реальным, сообщает пресс-служба ведомства.

Бойцы выполнили задачи по высотной и инженерной подготовке, упражнения стрельбы из разных видов штатного вооружения, отработали задержание и ликвидацию преступных групп на объекте и на открытой местности. Спецназовцы усовершенствовали действия по маскировке и скрытному передвижению в лесной местности, работу штурмовых групп и ликвидацию позиций условного противника.

Поставленные перед личным составом задачи тренировки выполнены в полном объеме.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ОМОН , Росгвардия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:56 27.10.2025Бесплатные детские спортивные школы Джеффа Монсона открыли в Тюмени
18:45 27.10.2025Тюменцы могут поучаствовать в конкурсе "Лидеры АПК"
18:34 27.10.2025Тренировка в полевых условиях прошла для сотрудников тюменского ОМОНа
18:23 27.10.2025Основы долголетия обсудили в Тюменском медицинском университете

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора