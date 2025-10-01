Тренировка в полевых условиях прошла для сотрудников тюменского ОМОНа
Комплексную тренировку в полевых условиях провели сотрудники ОМОН "Вепрь" управления Росгвардии по Тюменской области. Они отработали навыки ведения боя в условиях, максимально приближенных к реальным, сообщает пресс-служба ведомства.
Бойцы выполнили задачи по высотной и инженерной подготовке, упражнения стрельбы из разных видов штатного вооружения, отработали задержание и ликвидацию преступных групп на объекте и на открытой местности. Спецназовцы усовершенствовали действия по маскировке и скрытному передвижению в лесной местности, работу штурмовых групп и ликвидацию позиций условного противника.
Поставленные перед личным составом задачи тренировки выполнены в полном объеме.