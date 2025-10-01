  • 27 октября 202527.10.2025понедельник
Участник "Боевого кадрового резерва" стажируется в Главном управлении строительства Тюменской области

Общество, 17:38 27 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участник "Боевого кадрового резерва" Мирас Сайфутдинов проходит стажировку в Главном управлении строительства Тюменской области. Тюменец побывал на строящемся объекте - школе на 1 тыс. 101 учебное место в Мальково Тюменского района.

Вместе со специалистом управления капитального строительства он оценил ход и качество выполняемых работ.

"Участник проекта знакомится с работой управления, перенимает опыт и прокачивает свои навыки. Видно его рвение и желание быть полезным", - отметил заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Алексей Майер.

Мирас Сайфутдинов - ветеран СВО. Сейчас работает электрогазосварщиком на заводе и имеет собственный небольшой цех по изготовлению металлоконструкций. Разработал и защитил бизнес-проект, прошёл обучение по программе "Молодые предприниматели". В будущем видит себя в строительной сфере, сообщает пресс-служба "Боевого кадрового резерва".

"Строительство мне ближе, так как я много работал в найме в данной сфере. Был рядовым рабочим, а сейчас мне хочется понять, как выстроены все процессы. Узнал сегодня много интересного и познавательного. Так, на объекте до каждого миллиметра нужно соблюдать требования строительства. Это правильный подход", - отметил Мирас Сайфутдинов.

Напомним, в Тюменской области утвердили концепцию второго образовательного модуля "Боевого кадрового резерва". Он будет посвящен экономике и финансам.

# Боевой кадровый резерв , ГУС Тюменской области

