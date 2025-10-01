Пресс-конференция "Большой этнографический диктант" 

  • 29 октября 202529.10.2025среда
  • USD79,8174
    EUR92,9395
  • В Тюмени 5..7 С 4 м/с ветер южный

Общество, 11:20 29 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции "Большой этнографический диктант" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" в 12 часов.

Спикеры: председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев; председатель регионального отделения ОГО "Ассамблея народов России" Евгений Воробьев; региональный координатор акции "Большой этнографический диктант" Екатерина Гагарина.

﻿
