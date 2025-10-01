25 автобусов большей вместимости вышли на городские маршруты в Тюмени

Семь автобусов большого класса и 18 — среднего вышли на популярные городские маршруты в Тюмени в сентябре и октябре 2025 года. Они заменили малогабаритные маршрутки и позволили увеличить пассажировместимость на 10-12 %. Об этом сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев в своих соцсетях.

Так, два автобуса большого класса добавлены вместо среднего на линию на маршруте № 45 "ЖК "Звёздный городок" — ул. Николая Глебова". Сейчас по нему курсируют два больших, шесть средних и 15 малых транспортных средств - всего 23 единицы. В ноябре число большегрузных атвобусов планируется еще увеличить.

Две маршрутки среднего класса заменили на большегрузные автобусы на маршруте № 64 ул. Таллинская — ул. Высотная". в результате пассажировместимость повысилась на 12 %.

Горожане, ежедневно передвигающиеся по маршруту № 6 "ЖК Апрель — с/о Степное" оценили новый автобус большого класса - он вышел на линию вместо среднего. Такое же изменение произошло на маршруте № 5, здесь заменили два средних автобуса на два больших. Салон каждого из них рассчитан на перевозку 90 человек, приспособлен для маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками.

На маршруте № 65 "с/о Степное — ДНТ “Суходольное”" доля средних автобусов увеличена до шести единиц. Общий выпуск — 27 автобусов: шесть средних и 21 малый. По маршруту № 76 "ул. Газопромысловая — МО МВД России „Тюменский“" обновили автобусы малого класса на средний, увеличив их долю до 11. На линию теперь выходит 21 транспортное средство. На 77-м маршруте перевозчик заменил пять автобусов малого класса вместимости на пять – среднего класса. Еще четыре автобуса среднего класса взамен малого вышли по маршрутам № 84, 79, 29.

"Планы на ноябрь – продолжить увеличение доли средних автобусов на № 84 и больших — на № 6", - уточнил Максим Афанасьев.