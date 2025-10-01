  • 30 октября 202530.10.2025четверг
Команда ТИУ выиграла областной Кубок первокурсников по интеллектуальным играм

Общество, 18:45 29 октября 2025

Интеллектуальное движение Тюменской области | Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области

Итоги Кубка первокурсников по интеллектуальным играм подвели в Тюменской области. Первое место заняла команда Тюменского индустриального университета "Бульдозерная революция", ответив верно на 13 вопросов.

Второе место с 11 правильными ответами за командой из Тюменского государственного университета - "Кимчи". Третье место за счёт преимущества в дополнительных показателях с 10 взятыми у команды "Нёрдики" из Тюменского индустриального университета.

Победителем конкурса зрительских симпатий стала команда "Чапитосики" из колледжа цифровых и педагогических технологий, сообщает Интеллектуальное движение региона.

# интеллектуальные игры

