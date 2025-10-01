Команда ТИУ выиграла областной Кубок первокурсников по интеллектуальным играм
Итоги Кубка первокурсников по интеллектуальным играм подвели в Тюменской области. Первое место заняла команда Тюменского индустриального университета "Бульдозерная революция", ответив верно на 13 вопросов.
Второе место с 11 правильными ответами за командой из Тюменского государственного университета - "Кимчи". Третье место за счёт преимущества в дополнительных показателях с 10 взятыми у команды "Нёрдики" из Тюменского индустриального университета.
Победителем конкурса зрительских симпатий стала команда "Чапитосики" из колледжа цифровых и педагогических технологий, сообщает Интеллектуальное движение региона.