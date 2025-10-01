  • 30 октября 202530.10.2025четверг
Участники проекта "Боевой кадровый резерв" общаются с тюменской молодежью

Губернатор, 10:57 30 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все участники проекта "Боевой кадровый резерв" активно участвуют в общественной жизни Тюменской области. Встретить их можно на различных мероприятиях, в том числе патриотических с участием молодежи. Истории некоторых из них рассказал губернатор региона Александр Моор в своих соцсетях.

Так, Валентин Кучеренко выбрал местом своей стажировки областной департамент культуры. Он уже выступил спикером на молодёжном форуме УФО "УТРО". "Для участника проекта эта стажировка не только возможность познакомиться с культурной сферой, поработать над своими компетенциями, но и реализовать собственный творческий потенциал", - отметил Александр Моор.

Еще один участник - Даурен Елеманов - проходит стажировку в комитете по делам национальностей Тюменской области. Ветеран СВО уделяет большое внимание патриотическому воспитанию молодёжи. В рамках своей стажировки он побывал у ребят Казанского муниципального округа на слёте местного отделения "Движения первых", пообщался с воспитанниками, поделился своим опытом.

Такие встречи, по словам Александра Моора, будут полезны и самим участникам программы для построения будущей карьеры.

