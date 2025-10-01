  • 30 октября 202530.10.2025четверг
В Тюменской области поддержат молодых писателей

Общество, 11:19 30 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодые поэты и писатели Тюменской области могут получить поддержку регионального департамента культуры. О планах в этом направлении рассказал глава ведомства Александр Сидоров на итоговом собрании Совета молодых литераторов в центре "Башня" в Тюмени.

"С 2025 года книжное дело переходит в ведение Минкультуры России. Мы готовы поддерживать молодые таланты и помогать в развитии их творческого потенциала", — сказал он. Впереди у тюменских литераторов новые семинары и творческие встречи, расписание их доступно в сообществе организации.

Отметим, что в мероприятии принял участие финалист программы "Боевой кадровый резерв Тюменской области" Валентин Кучеренко - он проходит стажировку в региональном департаменте культуры. На встрече он представил свои стихи и песни, а также клип, созданный совместно с супругой, сообщает пресс-служба департамента.

