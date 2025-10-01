  • 30 октября 202530.10.2025четверг
В Тюмени из горящей квартиры спасли пять человек

Происшествия, 12:58 30 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять человек спасли из пожара на ул. Павла Шарова в Тюмени 29 октября. Там горела двухкомнатная квартира. Огонь ликвидировали на площади 7 кв. м. Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировали 10 человек. Предварительная причина пожара – короткое замыкание, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Похожий случай зафиксировали в Заводоуковске. Из-за короткого замыкания горела двухкомнатная квартира. Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасли пять человек, эвакуировали восемь человек.

В ДНТ "Сочинские" Нижнетавдинского округа в пожаре хозяйственной постройки один человек получил травмы. Огонь потушили на площади 30 кв. м. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печи. Еще одна хозпостройка горела в с. Ембаево Тюменского округа. Огонь повредил имущество на площади 65 кв. м. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.

В Ялуторовске горел гараж. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём. в Тюмени на проезде Солнечном горел автомобиль Hyundai. Предварительная причина пожара устанавливается.

Всего в Тюменской области 29 октября зафиксировали девять техногенных пожаров. Спасатели четыре раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП и четыре раза оказали помощь населению.

