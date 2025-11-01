Общепит дореволюционной Тюмени: трактиры, кофейни и чайные трезвости

| Фото: Вид на Царскую улицу с угла улицы Садовой, открытка начала XX века | Фото: Вид на Царскую улицу с угла улицы Садовой, открытка начала XX века

В каких заведениях трапезничали тюменцы в конце XIX — начале XX века? Какие блюда подавались в ресторанах, а какие — в харчевках? Где можно было выпить кофе и взять десерт? Какую опасность несли питейные заведения и как боролись с их пагубными влиянием? Об общепите дореволюционной Тюмени — в материале ИА "Тюменская линия".

Рестораны

Ресторанное дело с самого начала было тесно связано с гостиничным бизнесом. В начале XX века в "Сибирской торговой газете" рекламировались работавшие при гостиницах рестораны "Пале-Рояль" и "Эрмитаж".

"Ресторан "Эрмитаж" предлагает в меню: суп-фрикадиль с пирожками, жареные молодые индюшки, розбив-муритон, парфе ананасное, шарлот из свежей земляники и чашка кофе", сообщала "Сибирская торговая газета" в июне 1909 года.

Также ресторан предлагал суп-пюре из цветной капусты, пирожки-наливанчики, котлеты по-милански, жареные турухтаны со свежим салатом, парфэ из апельсина и другие блюда. Кавказские шашлыки готовил приглашенный "опытный повар-специалист". С двух часов дня до часу ночи в ресторане подавали блины, ежедневно в ассортименте были расстегаи и зернистая икра.

| Фото: Реклама ресторана "Пале-Рояль" в Сибирской торговой газете, 23 мая 1914 года | Фото: Реклама ресторана "Пале-Рояль" в Сибирской торговой газете, 23 мая 1914 года

Достоинством ресторана "Пале Рояль" считалась "кухня под наблюдением опытных поваров и вина разных фирм". Посетителям предлагались всевозможные заказы, "как то: завтраки, обеды и ужины с полной сервировкой".

Чайные

Чайные открываются в разных частях Тюмени к началу XX века. В некоторых заведениях наряду с чаем можно было взять несложные закуски, а где-то посетителям могли предложить и полноценный обед.

Чайной в районе Тычковки, на улице Пароходской, владела костромская мещанка Александра Поздеева. В 1903 году городская управа взыскала с Поздеевой 35 рублей за неправильное ведение торговли — вместо чайной она фактически содержала закусочную, настаивали городские власти:

"...Александра Кирилловна Поздеева, открыв в доме Инечкина, по Пароходской улице по промысловому свидетельству четвертого разряда чайную, торгует всевозможными кушаньями наравне с заведениями трактирного промысла".

Хотя в дальнейшем городская управа подходила к этому вопросу менее строго, тюменцы получали у властей разрешение на открытие "чайных-закусочных" и "чайных-столовых".

В 1913 году тюменская мещанка Мария Калашникова открывает чайную-закусочную в доме Решетникова в Зареке, на углу улиц Мостовой и Первой-Заозерной. На улице Садовой чайную-столовую открывает крестьянин Иван Никонов.

С конца XIX века в Тюмени работали чайные, учреждаемые обществом трезвости. В некоторых чайных в прейскуранте значились шоколад, какао, кофе, которые, впрочем, заказать было затруднительно:

"…когда приходящая публика спрашивает, то оказывается, что этого ничего нет и приходится довольствоваться одним чаем. Да и тот подают ни ахти какой: плиточный — не плиточный, кирпичный — не кирпичный, а что-то вроде того. Да и прикуски то подгуляли", писала "Сибирская торговая газета" в 1897 году.

Существенно приросло количество чайных в Тюмени в 1914 году — из-за запрета торговать алкоголем. Тюменская мещанка Юлиания Филиппова получает разрешение содержать чайную-столовую "с биллиардом" в своем доме по улице Садовой. Ранее с мужем Михаилом Филипповым, который работал винторговцем у братьев Злоказовых, они держали на Садовой постоялый двор и трактир второго разряда.

Наследница пивоваренного завода Давыдовской Софья Васильева открывает чайные на месте принадлежавших ей пивных лавок с горячей пищей:

"…а именно: 1) по 1-й Овражной в доме Барманцевой 2) по Водопроводной улице в собственном доме 3) на углу Войновской и Ляминской улиц в доме Кузьминой 4) по Тобольской улице в доме Брандта".

Кофейные

Две кофейные работали с 1912 года на улице Царской. Одну из них открыл юрьевский мещанин Карл Умбия в доме наследников Гилёвых, что рядом с Александровской площадью.

Другую кофейную держала крестьянка Казанской губернии Лаишевского уезда Аркатовской волости Татьяна Некрасова. Заведение работало при кондитерской в доме ее мужа, домовладельца Сергея Некрасова.

Харчевки, кухмистерские и столовые для бедных

Харчевки близ рыночной площади в Тюмени конце XIX века описал путешественник, уроженец Фарерских островов Сигерт Патурссон:

"…Мы перешли дорогу. Здесь находятся харчевки (в оригинале написано — kartschofka) — примитивные крытые или полукрытые сараи, где на открытом пространстве стоят столы с навесами. Там продают национальные блюда: щи (капустный суп с говядиной) и уху с белым хлебом по цене 5–7 копеек за кусок. Здесь также пьют чай с пирожками и черным хлебом в неограниченных количествах".

В 1902 году в прессе сообщалось, что "так называемые гостиницы-рестораны, кухмистерские, кондитерские, трактиры и, наконец, обжорный ряд, находящийся в "благоустроенных" хибарках на ярмарочной площади не отличаются чистотой, а насквозь пропитаны грязью".

Столовые и кухмистерские открывались и в других частях города. Так, в 1900 году мещанин Алексей Петров получил разрешение содержать кухмистерскую в доме наследников Чмутина по улице Царской, а мещанин Андрей Чекуренков — столовую в доме Заводовского по улице Знаменской.

Открывались в Тюмени и бесплатные столовые. В апреле 1912 года в прессе сообщалось, что "…губернатором на устройство столовой для голодающих переведено 2000 рублей в распоряжение городского главы Никольского. В Тюменском уезде отделением Красного Креста открыто уже 14 столовых для голодающих".

Такие заведения пользовались спросом среди бедного населения Тюмени. "9 июля в бесплатной городской столовой получили обеды: на дом 14 ч., обедало в столовой: взрослых 68 ч., детей 190 ч. Всего за день отпущено обедов 272 ч.", писала "Сибирская торговая газета" в 1912 году.

Буфеты

При общественных пространствах и зданиях работали буфеты — при цирке, театре, ипподроме, клубах. Некоторые заведения ограничивались напитками, закусками и десертами, другие предлагали основательное меню. Так, до пятнадцати сортов закусок, в основном это были колбаса и огурцы, фрукты и конфеты подавали в буфете цирка. В приказчичьем клубе, напротив, можно было полноценно отобедать, в прейскуранте значились: "суп Аля-Рус, каша Консоме Рояль, шашлык с рисом, жареные тетерева, розбив Алглез, компот Ассорт, пунш "Гляссе".

| Фото: Реклама буфета приказчичьего клуба в Сибирской торговой газете, 31 мая 1914 года | Фото: Реклама буфета приказчичьего клуба в Сибирской торговой газете, 31 мая 1914 года

Трактиры, питейные дома

Регулярно в газетах поднимались проблемы, связанные с работой тюменских трактирных домов и питейных заведений. В кабаках постоянно происходили драки, организовывали азартные игры. Рядом с заведениями постоянно собирались нетрезвые компании, которые докучали своим поведением прохожим.

"Интересно было бы произвести обход трактирно-питейных заведений нашего города. В угловом трактире на Ярмарочной площади совершенно откровенно висит заряженный револьвер. В кабаке же около бань торгует мальчик, на два вершка выдающийся из-за стойки своей головенкой, здесь вопрос уже нравственного значения", замечала "Сибирская торговая газета" в 1898 году.

В том же году сообщалось, что у трактира в Тычковке происходят постоянные безобразия. Шпана и кабацкие завсегдатаи находят как в трактире, так и у забора постоянное пристанище, где распивают спиртные напитки, играют в карты и другие азартные игры. Около них собирается детвора, которая нередко в эти игры вовлекается.

Убийством обернулся конфликт в одном из питейных заведений в кирпичных сараях 15 марта 1898 года. Крестьянин из ссыльных Макар Кириченко и мещанин Василий Захаров пили в разных углах кабака водку. Кириченко в промежутках между выпивкой пел, танцевал и вообще выказывал очень веселое настроение духа.

"Внезапно он подошел к Захарову, схватил у него бутылку водки, налил себе стакан и выпил. Поступок Кириченко так рассердил Захарова, что он вступил с ним в драку, во время которой Кириченко разорвал на Захарове рубаху. Затем утром на другой день Кириченко был найден не в далеке от кабака с раздробленным черепом. Подозрение в убийстве пало на Захарова, который заявил, что он был так сильно пьян и помнит только одно, что вышел из кабака раньше Кириченко и очнулся уже утром на дворе у своей квартиры. Одна из обитательниц кирпичных сараев видела, как за Кириченко, шедшим от кабака следовал с поленом под мышкой Захаров, который внезапно ударил Кириченко так, что тот больше не вставал".

Для рабочих, которые составляли основной контингент кабацких заведений, кроме организации чайных трезвости, старались устраивать культурные события, "дабы рабочий люд имел возможность не постоянно посещать кабака, а проводить время в театре". Так, в сентябре 1897 году в театре начались спектакли, цель которых дать возможность бывать в театре не только всем богатым, но и бедным, для чего поставлены общедоступные цены. Для этого был выбран не театр Текутьева, где доступно бывать только высшему классу, а цирк-театр, "где рабочий может не стесняясь ни своим костюмом, ни кошельком чувствовать себя свободным".

Влада Нерадовская