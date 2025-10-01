Выставку Игоря Санина открыли в тобольском Дворце наместника

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Выставку Заслуженного художника России Игоря Санина "Размышления на тему…" открыли в тобольском Дворце наместника. В зале "Галерея" тоболяки и гости города могут увидеть работы мастера разных лет, выполненные в технике акварели и отличающиеся по жанру, стилистике и манере исполнения, сообщают организаторы.

Почётный деятель культуры Омска, известный живописец, график, дизайнер, заслуженный художник Российской Федерации Игорь Санин родился в Омске в 1939 году. Окончил Свердловское художественное училище и Московский полиграфический институт. Учился в экспериментальной студии художественного проектирования под руководством Е. А. Розенблюма. Неоднократно избирался в правление Омской организации СХ РСФСР, постоянный участник областных, всесоюзных, международных выставок и один из самых известных и активных художников Омска.

Произведения мастера находятся в фондах музеев и частных коллекциях в разных городах России и за рубежом. Акварелью Игорь Санин увлекся в конце 1980 годов. Продолжая лучшие традиции советских акварелистов 1960-1980 г., художник уверенно проложил путь новым тенденциям развития современной российской акварели и сегодня достойно представляет Сибирь в контексте современного искусства.