Классику в сиянии свечей представит тюменский оркестр "Камерата Сибири"
Концерт "Ночь искусств. Классика в сиянии свечей" представит оркестр "Камерата Сибири" в Тюменской филармонии 3 ноября, начало — в 21 час.
В полумраке концертного зала, освещенного сиянием свечей, прозвучат "Ночная серенада" Моцарта и завораживающая "Пляска смерти" Камиля Сен-Санса, загадочный "Старый замок" Мусоргского и другие произведения, окутанные флёром ночных тайн, сообщают музыканты.
В программе ночного концерта зрители услышат не только популярные классические сочинения отечественных и зарубежных композиторов, но и увлекательные рассказы о жизни и творчестве великих мастеров. Этот вечер станет настоящим праздником для всех любителей классической музыки и тех, кто только открывает для себя мир музыки с Тюменской филармонией.
Билеты - здесь.
Возрастное ограничение: 12+.