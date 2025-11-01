  • 1 ноября 20251.11.2025суббота
  • В Тюмени 0..2 С 4 м/с ветер юго-западный

Классику в сиянии свечей представит тюменский оркестр "Камерата Сибири"

Общество, 08:21 01 ноября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Концерт "Ночь искусств. Классика в сиянии свечей" представит оркестр "Камерата Сибири" в Тюменской филармонии 3 ноября, начало — в 21 час.

В полумраке концертного зала, освещенного сиянием свечей, прозвучат "Ночная серенада" Моцарта и завораживающая "Пляска смерти" Камиля Сен-Санса, загадочный "Старый замок" Мусоргского и другие произведения, окутанные флёром ночных тайн, сообщают музыканты.

В программе ночного концерта зрители услышат не только популярные классические сочинения отечественных и зарубежных композиторов, но и увлекательные рассказы о жизни и творчестве великих мастеров. Этот вечер станет настоящим праздником для всех любителей классической музыки и тех, кто только открывает для себя мир музыки с Тюменской филармонией.

Билеты - здесь.

Возрастное ограничение: 12+.

# концерт , Ночь искусств

