Труженица тыла из Тюмени отмечает 100-летний юбилей

Общество, 20:25 30 октября 2025

департамент соцразвития Тюменской области | Фото: департамент соцразвития Тюменской области

100-летний юбилей отмечает тюменская труженица тыла Эмилия Яковлевна Бейзель. Именинницу поздравили представители управления соцзащиты населения Тюмени и Тюменского округа.

Ей вручили подарки и персональные поздравления от президента России и губернатора региона, пишет инфоцентр правительства области.

Эмилия Бейзель родилась 30 октября 1925 года в селе Линево Волгоградской области в многодетной крестьянской семье. Окончила 7 классов. В военные годы трудилась в Ярковском и Велижанском химлесхозах: добывала живицу для производства скипидара и канифоли, заготавливала древесину для фронта — живица тогда использовалась в госпиталях для лечения ран. С 1944 года работала в химлесхозе бухгалтером.

После войны переехала в Тюмень и до выхода на пенсию была бухгалтером аптечной сети "Здоровье".

За вклад в Победу Эмилия Яковлевна получила множество юбилейных медалей, грамот и благодарностей, а также звание "Ветеран труда".

В настоящее время труженица тыла окружена заботой дочери, внучки и 3 правнуков.

# Великая Отечественная война , ветеран , труженица тыла

