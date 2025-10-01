  • 31 октября 202531.10.2025пятница
13 тюменцев представляют регион на XI Национальном чемпионате "Абилимпикс"

Общество, 21:33 30 октября 2025

ЦОПП Тюменской области | Фото: ЦОПП Тюменской области

Команда Тюменской области участвует в открытии Национального чемпионата "Абилимпикс" в Москве. Регион в финале состязаний среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья представляют 13 участников, среди которых ветеран СВО Фархад Карымов.

Соревнования Национального чемпионата по 50 основным компетенциям стартуют завтра, 31 октября, пишет информационный центр правительства региона.

"В нынешнем году в числе конкурсантов участники специальной военной операции. В ходе соревновательной и деловой программы они достойно проявили себя, показали настоящую фронтовую закалку и, уверен, достигнут новых высот в мирном труде. Рассчитываю, что чемпионат пройдет успешно, послужит стартовой площадкой для запуска востребованных социальных, благотворительных инициатив", - зачитал приветственный адрес президента России Владимира Путина заместитель Министра просвещения России Владимир Желонкин.

Поприветствовал участников и поблагодарил организаторов мероприятия Герой России Рустам Сайфуллин: "У меня девиз по жизни такой: "Телу можно нанести ранение, увечья. Духу — нельзя". Дух воина — стальной щит России. Поэтому не отступать, не сдаваться, только вперед!"

﻿

Национальный чемпионат проходит в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".

