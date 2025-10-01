  • 31 октября 202531.10.2025пятница
  • USD80,5037
    EUR93,3894
  • В Тюмени 5..7 С 4 м/с ветер северо-западный

В Тюмени проходит выездное заседание комитета Госдумы по просвещению

Политика, 09:59 31 октября 2025

фото Тюменская областная дума

Депутаты комитета Государственной думы России по просвещению проводят в Тюмени совещание на тему "Целевое обучение и целевой прием в системе среднего профессионального образования с учетом потребности рынка труда".

Делегацию возглавляет председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых. В совещании также примет участие директор департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения министерства просвещения РФ Виктор Неумывакин.

Гости побывали в тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства, в тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса, а также посетили центр занятости населения Тюменской области. Их сопровождают заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер и председатель комитета областной думы по соцполитике Ольга Швецова.

Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства был выбран для посещения, поскольку он в течение пяти лет входит в топ-100 лучших образовательных организаций среднего профессионального образования страны. Ребята обучаются здесь по 24-м направлениям программам среднего профессионального образования и восьми программам профессионального обучения и социально профессиональной адаптации.

Образовательный процесс построен в партнерстве с работодателями. Совместно с ними техникум формирует перечень востребованных профессий, организует стажировки, практику и способствует трудоустройству выпускников. Опорными партнерами являются "Тюменская домостроительная компания", завод ЖБИ-3, УК "Партнер", Винзилинский завод керамических стеновых материалов. Ключевой механизм взаимодействия – попечительский совет, в состав которого входят представители 15 ведущих предприятий и отраслевых организаций. В 2025-2026 учебном году планируется обучение 72 студентов по договорам о целевом обучении.

фото Тюменская областная дума

В 2026 году на базе техникума создадут кластер среднего профессионального образования "Строительная отрасль" в рамках федерального проекта "Профессионалитет" госпрограммы "Развитие образования".

Образовательный процесс в тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса также построен в партнерстве с работодателями. В числе основных работодателей такие предприятия как "Термальный курорт", "Максим", "Чинги-Тура", "Русские традиции", "МостСервис". В 2025-2026 учебном году планируется обучение 75 студентов по договорам о целевом обучении.

В центре занятости населения участники выездного совещания ознакомились с информацией о ситуации на рынке труда региона. Наибольшее число вакансий – в сфере промышленности и строительства. Также востребованы специалисты технических и инженерных направлений, педагогические работники. При центре действует специальный центр профориентации, куда ежедневно приходят школьники. Ребятам подробно рассказывают, какие специальности существуют, какие из них востребованы на территории региона, как и где, получить востребованную профессию.

31 октября на совещании Виктор Неумывакин расскажет о механизмах приема на целевое обучение в системе среднего профессионального образования. Алексей Райдер выступит с информацией о практике подготовки кадров для экономики региона. Ольга Швецова коснется темы взаимодействия органов власти в сфере законодательного регулирования вопросов целевого обучения и привлечения молодежи для работы в Тюменской области.

Добавим, что в Тюменской области подготовка квалифицированных рабочих кадров и специалистов с уровнем среднего профессионального образования осуществляется в 12 государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях региона, в пяти частных профессиональных образовательных организациях, в восьми структурных подразделениях вузов.

По мнению Ольги Швецовой, реализуемые в Тюменской области мероприятия и проекты сделали систему СПО региона мобильной, управляемой, стабильно развивающейся с учетом новых вызовов перед экономикой региона и проектами общенационального значения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Алексей Райдер , Госдума , облдума , Ольга Швецова , профобразование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:59 31.10.2025В Тюмени проходит выездное заседание комитета Госдумы по просвещению
13:09 30.10.2025Комиссия совета законодателей России поддержала законотворческую инициативу тюменцев
10:24 30.10.2025Депутаты Тюменской областной думы инициировали обсуждение бюджета до 2028 года
09:51 30.10.2025Волонтеры проекта "Чистая Арктика" очистили от мусора 1 тыс. 101 га земли

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора