В Тюмени проходит выездное заседание комитета Госдумы по просвещению

фото Тюменская областная дума фото Тюменская областная дума

Депутаты комитета Государственной думы России по просвещению проводят в Тюмени совещание на тему "Целевое обучение и целевой прием в системе среднего профессионального образования с учетом потребности рынка труда".

Делегацию возглавляет председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых. В совещании также примет участие директор департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения министерства просвещения РФ Виктор Неумывакин.

Гости побывали в тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства, в тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса, а также посетили центр занятости населения Тюменской области. Их сопровождают заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер и председатель комитета областной думы по соцполитике Ольга Швецова.

Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства был выбран для посещения, поскольку он в течение пяти лет входит в топ-100 лучших образовательных организаций среднего профессионального образования страны. Ребята обучаются здесь по 24-м направлениям программам среднего профессионального образования и восьми программам профессионального обучения и социально профессиональной адаптации.

Образовательный процесс построен в партнерстве с работодателями. Совместно с ними техникум формирует перечень востребованных профессий, организует стажировки, практику и способствует трудоустройству выпускников. Опорными партнерами являются "Тюменская домостроительная компания", завод ЖБИ-3, УК "Партнер", Винзилинский завод керамических стеновых материалов. Ключевой механизм взаимодействия – попечительский совет, в состав которого входят представители 15 ведущих предприятий и отраслевых организаций. В 2025-2026 учебном году планируется обучение 72 студентов по договорам о целевом обучении.

В 2026 году на базе техникума создадут кластер среднего профессионального образования "Строительная отрасль" в рамках федерального проекта "Профессионалитет" госпрограммы "Развитие образования".

Образовательный процесс в тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса также построен в партнерстве с работодателями. В числе основных работодателей такие предприятия как "Термальный курорт", "Максим", "Чинги-Тура", "Русские традиции", "МостСервис". В 2025-2026 учебном году планируется обучение 75 студентов по договорам о целевом обучении.

В центре занятости населения участники выездного совещания ознакомились с информацией о ситуации на рынке труда региона. Наибольшее число вакансий – в сфере промышленности и строительства. Также востребованы специалисты технических и инженерных направлений, педагогические работники. При центре действует специальный центр профориентации, куда ежедневно приходят школьники. Ребятам подробно рассказывают, какие специальности существуют, какие из них востребованы на территории региона, как и где, получить востребованную профессию.

31 октября на совещании Виктор Неумывакин расскажет о механизмах приема на целевое обучение в системе среднего профессионального образования. Алексей Райдер выступит с информацией о практике подготовки кадров для экономики региона. Ольга Швецова коснется темы взаимодействия органов власти в сфере законодательного регулирования вопросов целевого обучения и привлечения молодежи для работы в Тюменской области.

Добавим, что в Тюменской области подготовка квалифицированных рабочих кадров и специалистов с уровнем среднего профессионального образования осуществляется в 12 государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях региона, в пяти частных профессиональных образовательных организациях, в восьми структурных подразделениях вузов.

По мнению Ольги Швецовой, реализуемые в Тюменской области мероприятия и проекты сделали систему СПО региона мобильной, управляемой, стабильно развивающейся с учетом новых вызовов перед экономикой региона и проектами общенационального значения.