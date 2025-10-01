  • 31 октября 202531.10.2025пятница
Судьбе Павла Фитина посвятят спектакль в тюменском "Ангажементе"

Общество, 10:32 31 октября 2025

Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Спектакль о советском разведчике Павле Фитине "Идентификация" представят в молодежном театре "Ангажемент" имени В. С. Загоруйко 31 октября, 1 и 2 ноября.

Генерал-лейтенант Павел Фитин возглавлял внешнюю разведку СССР с 1939 по 1946 годы. Его памяти посвящены книги, документальные фильмы, в 2024 году в Тюмени установлен монумент Фитину на площади Борцов революции.

По сюжету спектакля, Денис, обычный парень, не придал значения тому, что испортил памятник. Но следователь, вместо того чтобы просто оформить протокол, предлагает ему необычную сделку: узнать, кому на самом деле был посвящён монумент. История разведчика разворачивается перед Денисом, как живое кино, и зрители становятся этому свидетелями.

Режиссер — Екатерина Зорина, музыкальное оформление — Роман Зорин. Спектакль реализован при грантовой поддержке правительства Тюменской области.

Подробности на сайте. Возрастное ограничение 12+.

# Ангажемент , Павел Фитин , спектакль

