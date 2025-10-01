Студенты ТИУ на пленэре в Тобольске написали более 140 рисунков

Более 140 рисунков с атмосферой и архитектурным обликом Тобольска написали студенты института архитектуры и дизайна ТИУ. Одну из работ вручили главе города Петру Вагину, сообщает центр по внешним коммуникациям вуза.

Практика включала в себя изучение городской среды, памятников истории и архитектуры, исследование особенностей исторической застройки Тобольска. Студенты работали на улице, у зданий, в живописных уголках города, делая зарисовки с натуры. Использовались разнообразные материалы: акварель, тушь, перо, карандаш и маркеры – все для того, чтобы максимально раскрыть красоту и характер окружающего пространства.

Часть работ, созданных в ходе пленэра, украсят интерьеры нового отеля в Тобольске, открытие которого состоится в 2027 году.