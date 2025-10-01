  • 31 октября 202531.10.2025пятница
Тюменский школьник принял участие в марафоне Знание.Наука

Общество, 19:21 31 октября 2025

пресс-служба Российского общества «Знание» по УФО | Фото: пресс-служба Российского общества «Знание» по УФО

Торжественное открытие марафона Знание.Наука прошло в Национальном центре "Россия". В нем принял участие воспитанник регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Новое поколение" Тюменской области Никита Чикирев, сообщает пресс-служба Российского общества "Знание" по УФО.

Просветительское событие объединило более 5 тыс. школьников, студентов, молодых ученых из 80 регионов России, а также Абхазии. Среди них — 160 победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.

"Вы уже сделали очень важный первый шаг, чтобы действительно быть золотым запасом нашей страны. У вас впереди очень интересная жизнь, огромное количество возможностей. Многие захотят стать физиками, математиками, химиками, биологами, инженерами. И для этого в нашей стране по поручению президента есть целая национальная цель. Это создание условий для реализации возможностей и талантов", — отметил, обращаясь к участникам, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Марафон покажет значимость науки для всех сфер деятельности от промышленности до культуры. Участники узнают, как наука расширяет возможности и какие перспективы открываются перед молодежью в научной сфере. Их ждут лекции, открытые диалоги ученых, государственных деятелей, руководителей компаний, известных научными разработками.

