  • 1 ноября 20251.11.2025суббота
  • В Тюмени 0..2 С 4 м/с ветер юго-западный

В Тюмени участок ул. Холодильной закрыт до 10 ноября

Общество, 08:43 01 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сроки прекращения движения по ул. Холодильной от дома № 21 до ул. Харьковской в Тюмени продлены до 10 ноября. Продолжается благоустройство территории после ремонта автомобильной дороги, сообщает администрация города.

Возможные маршруты объезда по улицам: Харьковской, Елизарова, Минской.

