  • 31 октября 202531.10.2025пятница
  • USD80,5037
    EUR93,3894
  • В Тюмени 5..7 С 4 м/с ветер северо-западный

Финалистами конкурса "Культурная столица 2027 года" стали восемь городов

Общество, 17:41 31 октября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Челябинск вошел в финал конкурса "Культурная столица 2027 года".

Помимо него в финале - Вологда, Калуга, Новосибирск, Рязань, Сочи, Ставрополь и Ульяновск. Определение победителя пройдет 14 декабря в Национальном центре "Россия" в Москве, сообщает пресс-служба УФО..

Челябинск – город–миллионник, административный центр Челябинской области, входит в состав Уральского федерального округа. Город трудовой доблести и ярких контрастов на геологической границе Урала и Сибири. Здесь индустриальные гиганты соседствуют с сосновыми борами, а динамика мегаполиса сочетается с большой акваторией. Это город, где энергия Урала и простор Сибири сливаются в одно целое.

Конкурс "Культурная столица года" начали проводить в 2023 году, ежегодно это звание будут присуждать одному из городов России. Принять участие в конкурсе могут инициативные команды, представляющие административные центры субъектов РФ и городские округа с населением не менее 200 тыс. человек. В 2024 году статус культурной столицы года получил Нижний Новгород, в 2025 - Грозный, в 2026 - Омск.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# молодежь , УФО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:41 31.10.2025Финалистами конкурса "Культурная столица 2027 года" стали восемь городов
17:30 31.10.2025Билайн признали самым безопасным оператором
17:19 31.10.2025Под наставничеством предпринимателя Александра Касьянова проходит стажировку участник "БКР"
17:08 31.10.2025В Тюменской области отбирают кандидатов в мобилизационный резерв

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора