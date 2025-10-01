Финалистами конкурса "Культурная столица 2027 года" стали восемь городов

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Челябинск вошел в финал конкурса "Культурная столица 2027 года".

Помимо него в финале - Вологда, Калуга, Новосибирск, Рязань, Сочи, Ставрополь и Ульяновск. Определение победителя пройдет 14 декабря в Национальном центре "Россия" в Москве, сообщает пресс-служба УФО..

Челябинск – город–миллионник, административный центр Челябинской области, входит в состав Уральского федерального округа. Город трудовой доблести и ярких контрастов на геологической границе Урала и Сибири. Здесь индустриальные гиганты соседствуют с сосновыми борами, а динамика мегаполиса сочетается с большой акваторией. Это город, где энергия Урала и простор Сибири сливаются в одно целое.

Конкурс "Культурная столица года" начали проводить в 2023 году, ежегодно это звание будут присуждать одному из городов России. Принять участие в конкурсе могут инициативные команды, представляющие административные центры субъектов РФ и городские округа с населением не менее 200 тыс. человек. В 2024 году статус культурной столицы года получил Нижний Новгород, в 2025 - Грозный, в 2026 - Омск.