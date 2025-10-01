В Тюменской области отбирают кандидатов в мобилизационный резерв

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отбор кандидатов в мобилизационный резерв объявили в Тюменской области. Сформированное подразделение будет оказывать помощь в охране и обороне критически важных объектов, расположенных на территории региона, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"В связи с применением вооруженными силами Украины дальнобойных беспилотных летательных аппаратов возникла угроза поражения критически важных объектов и других жилых массивов на территории Тюменской области. Для увеличения уровня защищенности принято решение о применении наиболее подготовленных, патриотически настроенных граждан для защиты данных объектов. Резервистом считается гражданин, находящийся в запасе и заключивший контракт с Минобороны РФ", - сказал военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков.

В резерв могут вступить мужчины в возрасте от 18 до 50 лет, годные по состоянию здоровья, не судимые. Для участия в специальной военной операции они направляться не будут. Кандидатам предстоит обязательная подготовка в течение 14 дней под руководством квалифицированных специалистов, которые имеют опыт боевых действий. Обучение пройдет на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

Резервистов будут призывать на два месяца. В период несения службы они будут продолжать получать среднюю зарплату по месту работы. Организациям эти расходы компенсируют. Резервистам полагается денежное довольствие в соответствии с воинским званием и должностью — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей ежемесячно, а также вещевое обеспечение, медицинские и социальные гарантии.

Для получения дополнительной информации об условиях службы и вступления в мобилизационный резерв желающим следует обращаться в военные комиссариаты по месту жительства.