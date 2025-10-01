  • 31 октября 202531.10.2025пятница
  • USD80,5037
    EUR93,3894
  • В Тюмени 5..7 С 4 м/с ветер северо-западный

В Тюменской области отбирают кандидатов в мобилизационный резерв

Общество, 17:08 31 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отбор кандидатов в мобилизационный резерв объявили в Тюменской области. Сформированное подразделение будет оказывать помощь в охране и обороне критически важных объектов, расположенных на территории региона, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"В связи с применением вооруженными силами Украины дальнобойных беспилотных летательных аппаратов возникла угроза поражения критически важных объектов и других жилых массивов на территории Тюменской области. Для увеличения уровня защищенности принято решение о применении наиболее подготовленных, патриотически настроенных граждан для защиты данных объектов. Резервистом считается гражданин, находящийся в запасе и заключивший контракт с Минобороны РФ", - сказал военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков.

В резерв могут вступить мужчины в возрасте от 18 до 50 лет, годные по состоянию здоровья, не судимые. Для участия в специальной военной операции они направляться не будут. Кандидатам предстоит обязательная подготовка в течение 14 дней под руководством квалифицированных специалистов, которые имеют опыт боевых действий. Обучение пройдет на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

Резервистов будут призывать на два месяца. В период несения службы они будут продолжать получать среднюю зарплату по месту работы. Организациям эти расходы компенсируют. Резервистам полагается денежное довольствие в соответствии с воинским званием и должностью — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей ежемесячно, а также вещевое обеспечение, медицинские и социальные гарантии.

Для получения дополнительной информации об условиях службы и вступления в мобилизационный резерв желающим следует обращаться в военные комиссариаты по месту жительства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# резервы , солдаты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:41 31.10.2025Финалистами конкурса "Культурная столица 2027 года" стали восемь городов
17:30 31.10.2025Билайн признали самым безопасным оператором
17:19 31.10.2025Под наставничеством предпринимателя Александра Касьянова проходит стажировку участник "БКР"
17:08 31.10.2025В Тюменской области отбирают кандидатов в мобилизационный резерв

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора