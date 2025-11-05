  • 5 ноября 20255.11.2025среда
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Тюменцев проконсультируют по поддержке старта агробизнеса на форуме "ИННОТЕХ АПК"

Общество, 09:51 05 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четвертый ежегодный региональный форум "ИННОТЕХ АПК" пройдет в технологическом кластере "Пышминская долина" п. Винзили Тюменского округа 7 ноября, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Участники мероприятия смогут получить развернутую консультацию от сотрудников центра "Мой бизнес", в том числе по поддержке старта агробизнеса.

В рамках форума пройдет пленарное заседание "АПК 3.0 — Центры компетенций автоматизации и роботизации отрасли". Ведущие спикеры обсудят роль инновационных подходов и технологий в сельском хозяйстве. Также состоится стратегическая сессия "Развитие потенциала сельских территорий", включая поддержку государственных инициатив и путей дальнейшего роста индустрии фермерских хозяйств. Участники посетят круглый стол "Школа успешного фермерства: опыт ветеранов, поддержка государства и перспективы развития сельского хозяйства".

В числе выступающих - ключевые эксперты отрасли, руководители крупнейших агрохолдингов РФ.

Для участия в форуме необходима предварительная регистрация.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АПК , поддержка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:19 05.11.2025Тюмень поддерживает Челябинск в борьбе за звание "Культурная столица 2027 года"
10:57 05.11.2025Зарядную станцию и отопитель доставят на линию СВО от сладковцев
10:13 05.11.2025До 3 градусов тепла и дождь со снегом ожидаются в Тюменской области
10:02 05.11.2025Экспорт креативных продуктов обсудят в тюменской "Башне"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора