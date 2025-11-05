Тюменцев проконсультируют по поддержке старта агробизнеса на форуме "ИННОТЕХ АПК"
Четвертый ежегодный региональный форум "ИННОТЕХ АПК" пройдет в технологическом кластере "Пышминская долина" п. Винзили Тюменского округа 7 ноября, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.
Участники мероприятия смогут получить развернутую консультацию от сотрудников центра "Мой бизнес", в том числе по поддержке старта агробизнеса.
В рамках форума пройдет пленарное заседание "АПК 3.0 — Центры компетенций автоматизации и роботизации отрасли". Ведущие спикеры обсудят роль инновационных подходов и технологий в сельском хозяйстве. Также состоится стратегическая сессия "Развитие потенциала сельских территорий", включая поддержку государственных инициатив и путей дальнейшего роста индустрии фермерских хозяйств. Участники посетят круглый стол "Школа успешного фермерства: опыт ветеранов, поддержка государства и перспективы развития сельского хозяйства".
В числе выступающих - ключевые эксперты отрасли, руководители крупнейших агрохолдингов РФ.
Для участия в форуме необходима предварительная регистрация.