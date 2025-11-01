Капитан полиции из Ишима участвует в конкурсе МВД России "Народный участковый"

фото УМВД по Тюменской области фото УМВД по Тюменской области

МВД России объявило старт голосования в рамках финального этапа ежегодного Всероссийского конкурса "Народный участковый – 2025", который продлится до 10 ноября (День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации).

Тюменскую область на конкурсе представляет капитан полиции из Ишима Максим Князев. За плечами у капитана — восемь лет верной и самоотверженной службы, в течение которых он неоднократно доказывал свою преданность делу и профессионализм. Максим Князев, по данным администрации Ишима, не только надежный защитник правопорядка, но и активный спортсмен. В свободное время он выступает за футбольную команду УМВД региона, поддерживая командный дух и здоровый образ жизни. Глава города лично вручил капитану диплом за выдающиеся успехи в службе, а руководство неоднократно отмечало его ответственное отношение к работе и инициативность.

По традиции конкурс проводится в тесном сотрудничестве с читателями сайта КР.RU. До 10 ноября каждый гражданин сможет проголосовать на портале издательского дома "Комсомольская правда" за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России.

В службе участковых – более 47 тыс. сотрудников и только один представитель от каждого субъекта Российской Федерации примет участие в заключительном финальном голосовании. Это победители территориального и регионального этапов конкурса, за которых свои голоса отдали более 300 тыс. россиян.

В итоге победители конкурса определятся на основе индекса доверия граждан – результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник. Упоминаем об этом не случайно, так как попытки накрутить голоса ботами - бессмысленны.

Торжественная церемония награждения и вручения главного приза – внедорожника УАЗ "Патриот" Ульяновского автомобильного завода – будет приурочена ко Дню образования службы участковых уполномоченных полиции. Она пройдет в здании МВД России. В ходе данной церемонии символ конкурса – переходящая бронзовая статуэтка будет передана победителю Всероссийского конкурса МВД России "Народный участковый".