  • 1 ноября 20251.11.2025суббота
  • В Тюмени 2..4 С 5 м/с ветер западный

Капитан полиции из Ишима участвует в конкурсе МВД России "Народный участковый"

Общество, 13:42 01 ноября 2025

фото УМВД по Тюменской области

МВД России объявило старт голосования в рамках финального этапа ежегодного Всероссийского конкурса "Народный участковый – 2025", который продлится до 10 ноября (День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации).

Тюменскую область на конкурсе представляет капитан полиции из Ишима Максим Князев. За плечами у капитана — восемь лет верной и самоотверженной службы, в течение которых он неоднократно доказывал свою преданность делу и профессионализм. Максим Князев, по данным администрации Ишима, не только надежный защитник правопорядка, но и активный спортсмен. В свободное время он выступает за футбольную команду УМВД региона, поддерживая командный дух и здоровый образ жизни. Глава города лично вручил капитану диплом за выдающиеся успехи в службе, а руководство неоднократно отмечало его ответственное отношение к работе и инициативность.

По традиции конкурс проводится в тесном сотрудничестве с читателями сайта КР.RU. До 10 ноября каждый гражданин сможет проголосовать на портале издательского дома "Комсомольская правда" за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России.

В службе участковых – более 47 тыс. сотрудников и только один представитель от каждого субъекта Российской Федерации примет участие в заключительном финальном голосовании. Это победители территориального и регионального этапов конкурса, за которых свои голоса отдали более 300 тыс. россиян.

В итоге победители конкурса определятся на основе индекса доверия граждан – результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник. Упоминаем об этом не случайно, так как попытки накрутить голоса ботами - бессмысленны.

Торжественная церемония награждения и вручения главного приза – внедорожника УАЗ "Патриот" Ульяновского автомобильного завода – будет приурочена ко Дню образования службы участковых уполномоченных полиции. Она пройдет в здании МВД России. В ходе данной церемонии символ конкурса – переходящая бронзовая статуэтка будет передана победителю Всероссийского конкурса МВД России "Народный участковый".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# конкурс , полиция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:26 01.11.2025Тобольских кадетов познакомили с пожарно-спасательным спортом
14:04 01.11.2025Тюменские госслужащие обсудили формирование интереса к родной культуре
13:42 01.11.2025Капитан полиции из Ишима участвует в конкурсе МВД России "Народный участковый"
13:24 01.11.2025Ветеран СВО Валентин Кучеренко стал лауреатом конкурса "Димитровская суббота"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора