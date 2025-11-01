"Ночь искусств" стартовала в музее Словцова

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийская акция "Ночь искусств" проходит в Музейном комплексе имени Словцова в Тюмени 1 ноября. Уже сейчас посетители могут воспользоваться комплексным билетом "Нити Сибири" и в течение вечера посетить до восьми выставок самостоятельно или с обзорной экскурсией осмотреть наиболее интересующие экспозиции.

Мастер-классы стартовали в музейно-ремесленном "Цехе": "Дело гончарное", "Кукольные истории", "Узоры махрового ковра" (6+) и другие. С 19 часов тюменцев ждут на мастер-классах "Искусство линогравюры: от эскиза до оттиска", "Мотивы сибирского ковра" (6+).

Экскурсия по выставке "Сибирский махровый ковер" (6+) пройдет в 21 час и 22 часа, чуть раньше, в 20 часов 30 минут есть возможность осмотреть экспозицию с куратором (12+).

Программа для маленьких ценителей искусства проходит в детском центре "Музей детям".

Открыть образ сибирского города прошлых веков предлагают тюменцам на автобусной экскурсии "Сибирские хроники" (12+). Начало в 19 часов 30 минут, 21 час и 22 часа 30 минут.

Тема "Ночи искусств" этого года в музее — "Нити Сибири". Гости смогут взглянуть на культурное наследие Тюменской области с новой, неожиданной стороны, обещают организаторы.

Полная программа мероприятий с расписанием доступна по ссылке.

Вера Коршунова