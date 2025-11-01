Тюменские студенты могут претендовать на стипендию президента РФ

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Начало конкурсного отбора на назначение стипендий президента и правительства РФ для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по образовательным программам высшего образования, в 2025-2026 учебном году, объявило Минобрнауки.

К участию приглашают граждан России, обучающиеся очно по программам бакалавриата и специалитета: третий и последующие курсы; магистратура - первый и последующие курсы.

"Теперь это единые конкурсы для студентов всех вузов (государственных, муниципальных, частных), кроме подведомственных силовым ФОИВ, по каждой из 9 конкурсных групп специальностей и направлений подготовки. Квоты установлены только для этих конкурсных групп. Размер стипендии президента составляет 30 тысяч рублей, правительства - 20 тысяч рублей", - рассказали в ведомстве.

Подробности конкурса - здесь.