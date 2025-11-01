  • 1 ноября 20251.11.2025суббота
  • В Тюмени 1..3 С 5 м/с ветер западный

Тюменские студенты могут претендовать на стипендию президента РФ

Общество, 17:01 01 ноября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Начало конкурсного отбора на назначение стипендий президента и правительства РФ для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по образовательным программам высшего образования, в 2025-2026 учебном году, объявило Минобрнауки.

К участию приглашают граждан России, обучающиеся очно по программам бакалавриата и специалитета: третий и последующие курсы; магистратура - первый и последующие курсы.

"Теперь это единые конкурсы для студентов всех вузов (государственных, муниципальных, частных), кроме подведомственных силовым ФОИВ, по каждой из 9 конкурсных групп специальностей и направлений подготовки. Квоты установлены только для этих конкурсных групп. Размер стипендии президента составляет 30 тысяч рублей, правительства - 20 тысяч рублей", - рассказали в ведомстве.

Подробности конкурса - здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Минобрнауки , стипендии , студенты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:52 01.11.2025Поддержка необходима ветеранам СВО при адаптации в мирной жизни
18:41 01.11.2025Проекты в области водоснабжения и водоотведения представили молодые тюменские рационализаторы
18:29 01.11.2025В селе Стрехнино Ишимского округа открыли новый сквер
17:56 01.11.20252 ноября - события дня

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора