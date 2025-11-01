  • 1 ноября 20251.11.2025суббота
В Тюмени отцу и дочери погибшего на СВО героя вручили восстановленный китель с наградами

Общество, 17:12 01 ноября 2025

департамент молодежной политики Тюменской области | Фото: департамент молодежной политики Тюменской области

Памятное событие состоялось на Международном фестивале "Димитриевская суббота" в Тюмени. Семье гвардии старшего сержанта Александра Нападова торжественно вручили восстановленную форму с боевыми наградами. Церемонию провел ветеран боевых действий, кавалер двух орденов Мужества, прапорщик Олег Бабаев. Вручение стало частью регионального проекта "Мундир Героя", реализуемого центром "Аванпост", сообщает информационный центр правительства региона.

Кроме того, директор центра "Аванпост", специальный представитель губернатора Тюменской области Николай Савченко вручил отцу погибшего защитника медаль "Отец Героя".

Гвардии старший сержант Александр Нападов родился в 1988 году в Республике Казахстан. С 1995 года жил в Тюмени. Погиб в октябре 2024 года в боях в Суджанском районе Курской области за восстановление территориальной целостности границ РФ. Имеет знак отличия за службу на Кавказе. Посмертно удостоен ордена Мужества.

департамент молодежной политики Тюменской области | Фото: департамент молодежной политики Тюменской области

# орден Мужества , участники СВО

