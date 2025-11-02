Тюменскому пенсионеру сделали сразу две операции по удалению опухоли

У 73-летнего жителя Тюмени в рамках региональной скрининговой программы выявили злокачественное новообразование. Обследование в Центре амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) по месту жительства показало наличие двух опухолей — в прямой и толстой кишке.

"Перед операцией пациент прошёл несколько курсов химио- и лучевой терапии. Это позволило уменьшить размеры опухолей и подготовить организм к хирургическому лечению", - рассказал заведующий отделением, врач-онколог отделения абдоминальной онкологии Медицинского города Таврос Аслоян.

Он выполнил сразу две операции — резекцию прямой кишки и правостороннюю гемиколэктомию ободочной кишки. Сложность операции была обусловлена необходимостью точного топографического осмотра сосудов, чтобы не нарушить кровоснабжение толстой кишки, наличием тяжелой сопутствующей патологии и почтенного возраста пациента.

Мужчина достаточно быстро восстановился и больше не нуждается в лечении, сообщает пресс-служба медучреждения.