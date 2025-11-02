Тюменский врач скорой помощи назвал неочевидные признаки инсульта

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Помимо классических симптомов инсульта — асимметрии лица, невнятной речи и слабости в конечностях — существуют менее очевидные признаки. Это могут быть сбои в простых, обыденных действиях: человек забыл, как надеть носки, или пытается попить из кружки, но берет вместо нее телефон, сообщила врач скорой медицинской помощи Дарья Петрова.

"Я всегда спрашиваю: "Каким он был вчера?" Мне нужна "точка отсчета" — с чем сравнить текущее состояние. Именно рассказ родственников помогает собрать анамнез по крупицам", — подчеркивает Петрова.

Врач предупреждает об опасности самолечения: "Чаще тянет сам пациент: пытается "отлежаться", помассировать онемевшую руку. Вся надежда на того, кто рядом, кто сохраняет трезвость мышления".

Главный вывод, который специалист извлекла из своей работы: "Каждый пациент уникален. Инсульт не всегда проявляется "по учебнику". Я видела инсульт, который проявился... икотой. Головной мозг — это огромная территория, и катастрофа может случиться в любом его отделе, проявляясь самыми неожиданными способами".

Эксперт призывает не игнорировать даже малозаметные изменения в поведении близких и сразу обращаться за медпомощью, пишет tmn.aif.ru.