Проект "К Победе шли вместе" объединил более тысячи школьников и студентов Тюмени

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Более тысячи школьников и студентов стали участниками проекта "К Победе шли вместе" регионального отделения Ассамблеи народов России. Он реализуется при поддержке гранта губернатора в Год защитника Отечества и 80-летия Победы.

В школе № 32 проходят уроки мужества с участием подполковника в отставке Николая Герасимова и прапорщика запаса Елены Герасимовой. Оба – ветераны с боевым прошлым: Николай служил в восьми гарнизонах, включая заграничные, а Елена осознанно выбрала службу, став начальником секретной части. Их семьи тесно связаны с Великой Отечественной войной: отец Николая прошел войну до Берлина, а мама Елены в детстве помогала партизанам. Сыновья Герасимовых также посвятили себя защите Родины.

Проект охватил школы, учреждения культуры и колледжи Тюмени и ряда муниципальных округов. За летние каникулы проведено около 30 мероприятий: уроки мужества (например, "Мы помним своих героев" в селе Солобоево), встречи ("Герои земли Тюменской" в микрорайоне Антипино), мастер-классы по рукопашному бою, огневой подготовке и укладке парашюта.

Впервые организован детский фотоконкурс "Люблю мой край" (11–17 лет): поступило свыше 150 работ из Тюмени и Тобольского округа. В Тюменском индустриальном университете прошел круглый стол "К Победе шли вместе", где обсудили путь народов СССР к Победе, военный песенный фольклор и сохранение исторической памяти.

"Название этого проекта говорит само за себя – Победа, к которой мы шли все вместе. Каждое из выступлений раскрывало этот путь. Если говорить о проекте в целом, то сегодня на первое место мы ставим духовно-нравственное и патриотическое воспитание. Наша задача – вызвать чувство патриотизма, сопереживания, понимание, что путь к Победе был трудным, с потерями, со слезами на глазах, но его нужно было пройти. И во все времена наш народ проходил его, сплотившись, вместе", – отметил председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Евгений Воробьев в разговоре с изданием "Тюменская область сегодня".