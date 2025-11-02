Тюменка завоевала золотые медали на чемпионате мира по пожарному спорту

пресс-службы Уральского института ГПС МЧС России

Представительница Главного управления МЧС России по Тюменской области Алёна Осинцева в составе женской сборной команды России завоевала две медали высшего достоинства на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в городе Эр-Рияде, Саудовской Аравии.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, тюменка в составе чемпионской "четверки" стала лучшей в пожарной эстафете, также - золотая медаль за победу в общекомандном зачёте.

"Сегодня в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге состоялась встреча триумфаторов мирового спортивного форума. Поздравляем Алёну, всех спортсменов и тренеров наших команд с блестящим выступлением на Чемпионате мира, благодарим за несгибаемую силу духа и высочайший профессионализм!" - сообщили в ведомстве.