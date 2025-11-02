  • 2 ноября 20252.11.2025воскресенье
  • В Тюмени -1..-3 С 3 м/с ветер северо-западный

Тюменка завоевала золотые медали на чемпионате мира по пожарному спорту

Спорт, 10:52 02 ноября 2025

пресс-службы Уральского института ГПС МЧС России

Представительница Главного управления МЧС России по Тюменской области Алёна Осинцева в составе женской сборной команды России завоевала две медали высшего достоинства на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в городе Эр-Рияде, Саудовской Аравии.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, тюменка в составе чемпионской "четверки" стала лучшей в пожарной эстафете, также - золотая медаль за победу в общекомандном зачёте.

пресс-службы Уральского института ГПС МЧС России пресс-службы Уральского института ГПС МЧС России пресс-службы Уральского института ГПС МЧС России пресс-службы Уральского института ГПС МЧС России ﻿

"Сегодня в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге состоялась встреча триумфаторов мирового спортивного форума. Поздравляем Алёну, всех спортсменов и тренеров наших команд с блестящим выступлением на Чемпионате мира, благодарим за несгибаемую силу духа и высочайший профессионализм!" - сообщили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:52 02.11.2025Тюменка завоевала золотые медали на чемпионате мира по пожарному спорту
08:31 02.11.2025Тюменские футболисты проведут три игры до конца 2025 года
17:23 01.11.2025В Тюмени 100 шашистов сразятся за звание сильнейших
11:49 31.10.2025Юные тоболяки сыграли в составе команды Академии ПФК ЦСКА

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора