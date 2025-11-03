О послеродовой депрессии рассказала тюменский психолог

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О послеродовой депрессии и партнерских родах рассказала психолог областного Перинатального центра Елена Абрамова. По ее словам послеродовая депрессия – реактивное расстройство, возникающее в первые три месяца после родов. Она диагностируется менее чем у 10 % рожениц. Причинами специалист называет гормональную перестройку, генетическую предрасположенность, адаптацию к новой роли и бытовые трудности.

"У 70–80 % женщин наблюдается "послеродовый блюз" – он проходит самостоятельно через несколько недель и не требует лечения. У мужчин депрессии в медицинском смысле не бывает, но возможны эмоциональные перепады из-за недостатка сна и изменений в отношениях", - отметила специалист в интервью изданию "Тюменская область сегодня".

Елена Абрамова советует обратиться к психологу, если эмоциональное состояние не стабилизируется, нет чувства удовлетворенности жизнью, мрачные мысли о родительских способностях держатся более 2–3 недель после родов.

Чтобы избежать послеродовой депрессии, важно готовиться к родам: принять изменения тела, получить достоверную информацию о послеродовом восстановлении, сформировать реалистичное представление о родах.

Что касается партнерских родов, то они имеют показания и противопоказания. Они нежелательны в период кризиса в отношениях или при особой впечатлительности мужчины. Но если отец подготовлен, то партнерские роды укрепят семью.