  • 3 ноября 20253.11.2025понедельник
  • В Тюмени -7..-9 С 5 м/с ветер северо-западный

Тюменские спортсменки выступят на соревнованиях по выездке в Кременкуле

Спорт, 13:46 03 ноября 2025

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Семь спортсменок из Тюменской области выступят на Всероссийских соревнованиях по выездке "Жемчужина Урала", которые состоятся в Кременкуле Челябинской области с 5 по 9 ноября. Об этом сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Тюменскую область представят обучающиеся центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд, а также тренер - наездник лошадей ЦПСР и ССК: Елизавета Григорьева, Варвара Гормонова, Ульяна Цаприченкова, Владислава Иокерс, Анастасия Шубина, Диана Сапкулова, Марина Норкина.

Напомним, выездка – олимпийская дисциплина конного спорта. Её суть в том, чтобы лошадь свободно и легко подчинялась воле всадника при выполнении элементов различной сложности. Выездку нередко называют высшей школой верховой езды и даже балетом конного спорта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# конный спорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:46 03.11.2025Тюменские спортсменки выступят на соревнованиях по выездке в Кременкуле
10:52 02.11.2025Тюменка завоевала золотые медали на чемпионате мира по пожарному спорту
08:31 02.11.2025Тюменские футболисты проведут три игры до конца 2025 года
17:23 01.11.2025В Тюмени 100 шашистов сразятся за звание сильнейших

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора