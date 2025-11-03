Тюменские спортсменки выступят на соревнованиях по выездке в Кременкуле

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Семь спортсменок из Тюменской области выступят на Всероссийских соревнованиях по выездке "Жемчужина Урала", которые состоятся в Кременкуле Челябинской области с 5 по 9 ноября. Об этом сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Тюменскую область представят обучающиеся центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд, а также тренер - наездник лошадей ЦПСР и ССК: Елизавета Григорьева, Варвара Гормонова, Ульяна Цаприченкова, Владислава Иокерс, Анастасия Шубина, Диана Сапкулова, Марина Норкина.

Напомним, выездка – олимпийская дисциплина конного спорта. Её суть в том, чтобы лошадь свободно и легко подчинялась воле всадника при выполнении элементов различной сложности. Выездку нередко называют высшей школой верховой езды и даже балетом конного спорта.