Метель и сильный ветер прогнозируют в Тюменской области 5 ноября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Усиление ветра с порывами до 15-17 м/с и метель ожидаются в Тюменской области днем 5 ноября. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

В регионе на федеральных дорогах ведется круглосуточно патрулирование. Получить помощь автолюбители могут, обратившись по телефону 8-800-200-63-06.