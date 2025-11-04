Фестиваль "Мост культур" объединил сотни иностранных студентов Тюмени

Фестиваль "Мост культур" проходит в тюменском молодежном театральном центре "Космос" в День народного единства, 4 ноября. Его участниками стали сотни студентов из разных стран мира, которые обучаются в вузах Тюмени. В программе предусмотрены концерт, мастер-классы и дегустация национальных блюд.

"На одной площадке встретились богатство традиций, языков, обычаев и творческих выражений многих народов. Каждый вносит свой штрих в общую картину праздника. Пусть этот фестиваль станет мостом к новым знаниям о культурах Тюменского региона, дружеских связей, мостом, который соединяет прошлое, настоящее и будущее. Желаем всем теплых встреч, новых открытых и ярких эмоций", - обратился к участникам события первый заместитель председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Антон Пермяков.

Более 1 тыс. студентов из 40 стран мира обучаются в Тюменском медицинском университете. Больше всего студентов из Китая, Египта, Казахстана, Латинской Америки и других государств. Интерес в вузу увеличивается с каждым годом.

"Вуз является привлекательным для иностранцев, потому что мы даем качественное образование. Сегодняшний фестиваль – один из инструментов по сплочению студентов. Он реализуется при поддержке гранта Росмолодежи. Также у нас проходит активная внеучебная работа, студенты имеют возможность рассказать о своих культурах, делятся опытом, знаниями", - отметил проректор по молодежной политики и региональному развитию Тюменского медицинского университета Алексей Ефанов.

Пятикурсник ТМУ Элнбрави Мохамед Осама из Египта признается, что поначалу было сложно жить в Тюмень из-за погоды. Сейчас самое любимое время – зима с ее возможностями катания на коньках и лыжах.

"В Тюмени очень добрые люди, мы дружим с русскими студентами, у нас много друзей. Я учусь на травматолога и надеюсь остаться в России. Тюмень меня привлекает всем, особенно благоустройством. Что касается еды, мы готовим национальные блюда в общежитии. А из российской кухни больше всего нравится борщ", - рассказал Элнбрави Мохамед Осама.

Холл "Космоса" едва вместил всех желающих представить и увидеть самобытность различных культур. Около 20 станций организовали студенты для гостей. На них предлагается отгадать загадки, решить задачи, нарисовать орнаменты, примерить головные уборы, надеть сари, сыграть на африканских барабанах и исполнить египетский танец, многое другое.

Иностранные студенты охотно делятся информацией о достопримечательностях и традициях своих стран, регионов.

Организаторы фестиваля подготовили для зрителей праздничный концерт. Завершится "Мост культур" дегустацией национальных блюд.

Анжела Лебедева