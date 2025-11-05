  • 5 ноября 20255.11.2025среда
До 3 градусов тепла и дождь со снегом ожидаются в Тюменской области

Общество, 10:13 05 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

От минус 3 до плюс 3 градусов прогнозируют синоптики в Тюменской области в ближайшие дни, с 5 по 9 ноября. По данным центра Фобос, в регион будет пробиваться теплый воздух. Снегопады перейдут в дожди, а дневная температура повысится до плюс 3 градусов.

В Тюмени днем 5 ноября ожидается переменная облачность, сильный снег, возможен туман. Температура от ноля до минус 2 градусов, ветер юго-западный, сильный, порывы до 14 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Вечером - небольшой снег, возможен туман. Ближайшей ночью переменная облачность, температура от ноля до плюс 2 градусов.

6 ноября в течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой снег, сильный туман. Ночью и днем температура составит от 1 до 3 градусов тепла, ветер западный, умеренный.

7 ноября пройдет небольшой снег, возможен туман. Температура ночью и днем ожидается от 1 до 3 градусов, ветер южный, умеренный.

В выходные дни 8 и 9 ноября, синоптики прогнозируют от минус 1 до плюс 2 градусов, переменную облачность, небольшой снег, сильный туман. Ветер слабый юго-восточного направления.

Любовь Голышева

