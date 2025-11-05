  • 5 ноября 20255.11.2025среда
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Ямочный ремонт дорог проведут на участках Широтной и Пермякова в Тюмени

Общество, 20:34 05 ноября 2025

Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Ямочный ремонт проведут в ближайшее время на участках дорог по улицах Пермякова и Широтная в Тюмени. Это позволит обеспечить безопасные условия на дороге в зимний период, сообщил в своем Telegram-канале глава города Максим Афанасьев.

"На улицах Широтной и частично Пермякова обнаружены дефекты дорожного покрытия, такие как колеи и ямы. Основной причиной их появления является интенсивное движение транспорта, приводящее к постепенной деформации асфальта. Полноценные ремонтные работы здесь запланированы на строительный сезон 2026 года", - сообщил глава Тюмени.

Он также рассказал об участках, где в 2025 году успешно завершен ремонт дорог. Так, на участке улицы Рождественской от Линейной до Народной сделана проезжая часть, обустроены удобные тротуары и установлена новая система водоотведения. Благодаря этому значительно улучшился дренаж и повысился уровень безопасности дорожного движения.

Еще один объект — улица Александра Логунова. Протяженность отремонтированного участка составила 1,4 км. Здесь приведено в порядок дорожное полотно, обустроены удобные тротуары и парковки.

"Мы продолжаем следить за состоянием дорог и оперативно устранять выявленные недостатки, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфорт для всех участников дорожного движения – жителей и гостей нашего города", - добавил Максим Афанасьев.

# Максим Афанасьев , ремонт дорог

﻿
