Более 600 дорожных рабочих задействованы на улицах Тюмени
619 дорожных рабочих и 338 единиц техники – 65 КДМ, 128 МТЗ, 60 самосвалов, 42 погрузчика, 10 лаповых погрузчиков – задействованы на улицах Тюмени.
Как сообщили в администрации города, дорожные службы осуществляют мониторинг состояния улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
Сейчас ведется активное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров без применения противогололедных средств. Выполняются работы по очистке от снега пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта.
Посмотреть, где работает снегоуборочная техника, и узнать количество задействованных машин в режиме реального времени можно на сайте "Тюмень – наш дом", баннер "Мониторинг уборки города".