  • 5 ноября 20255.11.2025среда
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Более 600 дорожных рабочих задействованы на улицах Тюмени 

Общество, 16:36 05 ноября 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

619 дорожных рабочих и 338 единиц техники – 65 КДМ, 128 МТЗ, 60 самосвалов, 42 погрузчика, 10 лаповых погрузчиков – задействованы на улицах Тюмени.

Как сообщили в администрации города, дорожные службы осуществляют мониторинг состояния улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

Сейчас ведется активное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров без применения противогололедных средств. Выполняются работы по очистке от снега пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта.

Посмотреть, где работает снегоуборочная техника, и узнать количество задействованных машин в режиме реального времени можно на сайте "Тюмень – наш дом", баннер "Мониторинг уборки города".

# дорожная техника , погода

﻿
