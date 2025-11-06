В Сургутском районе после капремонта открылся музей природы и человека имени Александра Ядрошникова

Фото: М.Хвалева, администрация Сургутского района Фото: М.Хвалева, администрация Сургутского района

Музей природы и человека имени Александра Павловича Ядрошникова открылся после капитального ремонта в деревне Русскинская. Это один из уникальных объектов культуры Сургутского района, известный далеко за его пределами. На масштабное обновление учреждения из бюджета муниципалитета было направлено около 39 миллионов рублей. Об этом в соцсетях рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

"Было отремонтировано центральное крыльцо, которое теперь адаптировано для маломобильных групп населения, а также запасные выходы. Проведены работы по полной замене фасада и утеплителя, отремонтирована и утеплена кровля общей площадью две тысяч кв. м. Для архитектурной подсветки по периметру здания были смонтированы новые электросети, частично заменены уличные фонари на прилегающей территории. Внутренние работы затронули инженерные коммуникации – произведена замена отопительной системы с установкой новых приборов обогрева", – подчеркнул Андрей Трубецкой.

Подробности проведения работ прокомментировал директор службы единого заказчика по эксплуатации объектов социальной сферы Сургутского района Дмитрий Юматов: "Капитальный ремонт включал полное обновление кровли, фасадов и входных групп. Было отремонтировано 2000 кв. м кровли двух типов – скатной и плоской – с полным утеплением, полностью заменен утеплитель и фасад на площади 1200 кв. м. Также установлено новое фасадное освещение и архитектурная подсветка здания. Внутри произведена замена системы отопления – установлено 57 калориферов и 300 метров теплосетей. Работы выполнялись с 16 июня по 21 октября в рамках контракта".

Директор музея Татьяна Ядрошникова пояснила, что необходимость ремонта была давно назревшей: требовалось обновить фасад, реконструировать отопительную систему и утеплить кровлю, чтобы обеспечить комфортный температурный режим для посетителей. Несмотря на почти полугодовой период ремонта, музей не прекращал работу с населением. Были организованы временные выставки в музейном парке и в старом здании музея, проводились мастер-классы, квесты и другие мероприятия.

За последние два года был реконструирован парк традиционной хантыйский архитектуры, где установлены интерактивные арт-объекты, позволяющие гостям в игровой форме узнавать новое о природе Югры и хантыйских орнаментах.

Музей является точкой притяжения для тысяч гостей. Так, Дмитрий Плотников, заместитель директора Центра детского творчества Сургутского района, приехавший в музей в рамках каникулярных выходных с детьми, поделился впечатлениями: - Мы все этого ждали. Эмоции зашкаливают. Приятно с детьми приехать в музей — они были шокированы масштабами и красотой природы нашего края.

Особенность музея в том, что он интересен не только взрослым, но и детям. Юная посетительница Сабрина Валиева поделилась своими эмоциями: "Мне понравился весь музей, потому что это всё сделано руками человека. Меня вдохновляет история Александра Павловича, который, несмотря на трудности, смог создавать таких красивых животных. Это мотивирует меня тоже делать что-то важное".

Ценность музею придает то, что его основу составляет частная коллекция основателя – Александра Павловича Ядрошникова, энтузиаста и таксидермиста. Дело, которому он посвятил более 35 лет, уникально тем, что ни одно животное не было добыто специально для экспозиции. Сегодня в фондах музея хранится около 9000 экспонатов, 2000 из которых представлены в обновленной основной экспозиции.

Музей вновь открыт для посетителей. Для жителей Русскинской вход бесплатный. Также установлены льготные категории, включая многодетные семьи и представителей коренных народов севера.

Обновление музея позволяет решить задачи национального проекта "Семья", в рамках которого запущен федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры". Проект нацелен на сохранение традиционных ценностей. Создание современной инфраструктуры культуры в сочетании с поддержкой традиционных ценностей открывает новые возможности для развития российского общества и укрепления семейных устоев.